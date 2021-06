Auch bei Aus in der EM-Vorrunde: Spanien-Coach Luis Enrique will Vertrag erfüllen

Luis Enrique will auch bei einem möglichen Aus in der Vorrunde als Trainer der spanischen Nationalmannschaft weitermachen. Der 51 Jahre alte ehemalige Spieler ist sich der Gesetzmäßigkeiten im Profi-Fußball aber sehr wohl bewusst. "Trainer werden nach Ergebnissen beurteilt", sagte Enrique am Dienstag in einer Pressekonferenz zum entscheidenden Spiel der Spanier in der EM-Gruppe E an diesem Mittwoch (18 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen die Slowakei in Sevilla.

