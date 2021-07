EM-Note 5 für Joachim Löw – Das ist die Fehlerliste des Bundestrainers

"Es liegt in meiner Verantwortung und ich übernehme natürlich auch die Verantwortung für dieses Ausscheiden – ohne Wenn und Aber." Das sagte Joachim Löw am Mittwoch auf seiner letzten Pressekonferenz als Bundestrainer. Wenige Stunden zuvor war die Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen England (0:2) gescheitert . Es war das letzte Länderspiel – und dafür bekommt Löw nun noch seine Turniernote. Nach der EM-Vorrunde hatte das SPORT BUZZER alle Spieler des DFB-Teams bewertet. Der Bundestrainer bekam, wie auch die Profis, die nicht eingesetzt wurden, (noch) keine Note. "Kann erst nach der EM richtig bewertet werden" hieß es in unserem Text. Jetzt ist das Turnier gelaufen – und der Bundestrainer bekommt eine Fünf, mangelhaft. Auch wegen einer langen Fehlerliste:

Die Analyse:

Die Gegentore: Die deutsche Mannschaft kassierte in vier EM-Partien sieben Gegentreffer, macht im Schnitt fast zwei pro Spiel. Für ein Topteam, das um den Titel kämpfen will, deutlich zu viel. Zum Vergleich: Achtelfinalgegner England steht ohne Gegentor im Viertelfinale. Italien und Belgien bekamen jeweils erst ein Tor. Die ersten drei Treffer, die Deutschland bei der EM einstecken musste, fielen jeweils nach einer Standardsituation. Und dass, obwohl Löw schon in der Vorbereitung extremen Fokus auf die Verteidigung des ruhenden Balls legte. "Wir haben eigentlich klare Rollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht klar umgesetzt wird", kritisierte er dann im Turnier. In den Griff bekam er das Problem nicht. Dazu geriet die Mannschaft in jedem seiner vier Spiele in Rückstand, gewann nur eins (4:2 gegen Portugal). In der Offensive war das Team durch Standards völlig ungefährlich. Gegen England boten sich zwei Möglichkeiten aus aussichtsreichen Freistoßpositionen – beide verpufften kläglich. Sechs Tore gelangen dem DFB-Team im Turnierverlauf, davon allein vier gegen Portugal. In zwei Spielen (Frankreich, England) blieben Müller und Co. ohne Tor.