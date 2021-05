Radprofi Emanuel Buchmann nimmt beim Giro das Podium ins Visier: "Weiß, dass ich das draufhabe"

Die Rundfahrt ist kleiner, die Aufgabe kaum weniger anspruchsvoll. Emanuel Buchmann, Vierter der Tour de France 2019, will beim aktuellen Giro d’Italia unter die besten drei kommen. "Das Podium ist das Ziel. Ich weiß, dass ich das draufhabe. Und man will sich ja nicht unter Wert verkaufen", sagte der Kletterspezialist vom Bodensee vor dem Start der Rundfahrt am vergangenen Samstag. Anzeige

Die Italien-Rundfahrt suchte er sich aus, weil die Tour de France in diesem Jahr sehr viele Zeitfahrkilometer bereithält. Das ist nicht seine Spezialdisziplin. Das zeigte sich auch beim Auftakt des Giro. Auf dem 8,6 Kilometer langen Einzelzeitfahren durch Turin wurde Buchmann nur 104., fast eine Minute verlor er auf Sieger Filippo Ganna. Schlimmer für ihn ist, dass er auch auf die meisten direkten Rivalen Zeit einbüßte, 36 Sekunden auf das belgische Toptalent Remco Evenepoel etwa, 17 Sekunden auf den Briten Simon Yates, der bereits die Vuelta gewann und nach dem überzeugenden Sieg bei der Tour of the Alps im April Topfavorit beim Giro ist. "Ich habe mich nicht richtig gut gefühlt, aber auch nicht richtig schlecht", lautete Buchmanns durchwachsenes Fazit nach dem ebenso durchwachsenen Auftakt.

Buchmann bleibt gelassen: "Der Giro wird in der dritten Woche entschieden."

Das Rad in den Straßengraben werfen muss er deshalb allerdings noch nicht. "Der Giro d’Italia wird in der dritten Woche entschieden. Da kann es noch ganz große Zeitabstände geben", meinte Buchmann. In den letzten Jahren wurde der Giro oft von Männern gewonnen, die in den letzten drei, vier Tagen vor Ende noch mehrere Minuten zurücklagen. 2020 gewann der Brite Tao Geoghegan Hart, obwohl er vier Tage vor Schluss fast drei Minuten Rückstand hatte. Chris ­Froome holte 2018 fast vier Minuten auf, 2016 Vincenzo Nibali mehr als viereinhalb Minuten.

Auf solche Szenarien ist auch der Trainingsplan von Buchmann ausgerichtet. Er will vor allem in der dritten Woche stark sein. Allerdings gilt dies auch für seine Konkurrenten. Auch die können Statistiken lesen und wissen, dass die Entscheidung in den Bergen der letzten Woche fällt. Buchmann hat jetzt den Nachteil, hinter den Rivalen zu liegen. Er kann sich keine weiteren Fehler leisten, muss eher daran denken, selbst Chancen zu nutzen, die ihm Rennsituationen bieten.

Einen ersten Eindruck über die Bergform der Klassementfahrer bietet die vierte Etappe an diesem Dienstag mit der zwar kurzen, aber fast zehnprozentigen Steigung aufweisenden finalen Rampe in Sestola. Zwei Tage später steht der mehr als 15 Kilometer lange Anstieg in San Giacomo an. Buchmann darf sich also nicht zu sehr auf die finale Woche verlassen, sondern muss bereits in der ersten Woche Spritzigkeit im Anstieg beweisen.

Bei diesem Giro entscheidet sich Buchmanns weiterer Karriereweg

Für den 28-jährigen Ravensburger entscheidet sich bei diesem Giro der weitere Karriereweg. "Mit 28 ist man im besten Rundfahreralter", sagt er selbst. Jetzt geht es darum, die Früchte eines jahrelangen Trainings zu ernten. Das war geprägt von Disziplin bei den Ausdauereinheiten, aber auch beim Essen und beim Vermeiden von Krankheiten. Die Tour de France im letzten Jahr warf Buchmann zurück. Der Auftritt dort war belastet von Sturzverletzungen – kein Vergleich mit der exzellenten Tour 2019. Damals schnupperte er nicht nur am Podium. Er erwies sich auch als führungsstarker Kapitän. Kommt er bei seinem Giro-Debüt aufs Podium, dürften ihm weitere Kapitänsrollen in den kommenden Jahren winken. Gelingt ihm das nicht, droht er beim mit Rundfahrern dicht besetzten Rennstall Bora-hansgrohe auf eine Eins-b-Position zurückgestuft zu werden.

Er selbst liebäugelt mit mehr als nur einem Podiumsplatz. "Wenn man ums Podium fahren kann, ist der Gesamtsieg meistens auch nicht weit weg", sagte er. Dazu allerdings sollte die Form in den nächsten Tagen besser werden als "nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht".

Die dritte Etappe gewann Ausreißer Taco van der Hoorn

Auf der dritten Etappe am Montag gewann Ausreißer Taco van der Hoorn. Er belohnte sich damit für eine mutige Attacke. Nach 190 Kilometern von Biella nach Canale rettete der 27 Jahre alte Niederländer einen Vorsprung von vier Sekunden vor dem heranrasenden Feld, das van der Hoorn aber nicht mehr stoppen konnte. Rang zwei ging an Davide Cimolai aus Italien vor dem Slowaken Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Van der Hoorn war Teil einer Ausreißergruppe und setzte sich erst auf den letzten Kilometern von seinen verbleibenden Mitstreitern ab. Buchmann kam mit dem Hauptfeld ins Ziel.