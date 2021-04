Embolo-Doppelpack und Blitzstart: Gladbach fertigt Bielefeld ab und bleibt an Leverkusen dran

Vier Tage nach der 2:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hat sich Borussia Mönchengladbach im Kampf um die Europacup-Plätze eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld gewann die Elf von Trainer Marco Rose souverän mit 5:0 (3:0). Die Partie war nach einem Blitzstart der Gladbacher mit Treffern von Breel Embolo (6. Minute), Marcus Thuram (15.) und Ramy Bensebaini (18./Handelfmeter) bereits nach der ersten Halbzeit so gut wie entschieden. Embolo machte in der zweiten Halbzeit bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit knapp zwei Monaten in Halbzeit zwei seinen Doppelpack mit dem Treffer zum 4:0 (69.) perfekt. Alassane Plea erhöhte kurz vor Ende auf 5:0 (84.).

Für die Gladbacher bedeutet der Sieg drei Spieltage vor Saisonende ein Comeback im Rennen um den Europacup. Die Fohlen überholen das punktgleiche Team von Union Berlin dank der besseren Tordifferenz und sind nun Siebter. Der Abstand auf Bayer Leverkusen, das mit Rang sechs aktuell den Conference-League-Platz belegt, beträgt weiter vier Punkte. Platz sieben könnte sich allerdings auch noch in einen Europacup-Platz umwandeln, falls RB Leipzig oder Borussia Dortmund (die Halbfinals stehen in der nächsten Woche an) den DFB-Pokal gewinnen. Bielefeld muss nach vier ungeschlagenen Partien in Folge wieder nach unten schauen. Als Tabellen-15. ist der Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den der 1. FC Köln belegt, nun auf einen Zähler geschrumpft. Hertha BSC lauert auf Platz 17 mit vier Punkten Rückstand bei drei Spielen weniger.