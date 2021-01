Polizei bestätigt Embolo-Darstellung: Suspendierter Gladbach-Star nicht auf Party mit Corona-Verstößen

Wegen eines Corona-Fehlverstoßes hat Borussia Mönchengladbach seinen Angreifer Breel Embolo für das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Dienstagabend (18.30 Uhr, Sky) aus dem Kader gestrichen. Doch anders als zuvor berichtet, hat der Schweizer Nationalspieler zumindest nicht an einer großen Party in Essen teilgenommen. Wie RTL am Dienstag vermeldete, hat die Polizei dem Sender bestätigt, dass Embolo in der Nacht zum Sonntag nicht bei einer Feier mit 23 Personen gewesen sein soll. Stattdessen habe sich der 23-Jährige in einer Wohnung nahe des Party-Lokals aufgehalten. Anzeige

Die Bild hatte am Montag berichtet, dass Embolo an besagter Party teilgenommen habe. Gladbach strich ihn wegen eines nicht näher beschriebenen Corona-Fehltritts vorsorglich aus dem Kader für das Spiel gegen Bremen. Embolo habe "möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen", teilte man mit. Er solle erst wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn negative Corona-Tests von ihm vorlägen. Embolo wehrte sich schon am Montag gegen die Party-Vorwürfe – entschuldigte sich aber für einen anderen Fehltritt.

Embolo entschuldigt sich: "In der heutigen Zeit ein Fehler"