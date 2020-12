Emil Forsberg kann sich Karriereende bei RB Leipzig vorstellen

Leipzig. Bei den Roten Bullen ist er aktuell einer der Akteure in Bestform: RB Leipzigs Mittelfeldspieler Emil Forsberg liefert Spiel um Spiel starke Leistungen. Und das will der Schwede auch weiterhin in der Messestadt tun. In einem Doppelinterview mit Teamkollege Yussuf Poulsen für die „Sport Bild“ sagt der 29-Jährige jetzt, dass er „keine Gedanken an einen Wechsel“ verschwendet. Sein aktueller Vertrag an der Pleiße läuft bis zum Sommer 2022. Anzeige

„Fühlen uns in Leipzig pudelwohl“

Das war nicht immer so. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Gerüchte, Diskussionen und Vermutungen auf, ob und wann Forsberg die Messestädter verlassen würde, gern gestreut und befeuert von seinem Berater Hasan Cetinkaya. „Ich habe das nicht forciert, ich habe nur immer ehrlich mit allen gesprochen“, so der Profi selbst. Jeder Spieler habe Träume, wo er einmal spielen möchte, so auch er. Aber die Hauptsache für ihn sei, dass es seiner Familie gut geht. „Wir fühlen uns hier pudelwohl, meine Tochter geht in Leipzig in die Kita und auch meine Frau fühlt sich hier zu Hause. Ich liebe Leipzig und RB, wir sind gemeinsam groß geworden.“ Ein Karriereende bei RB? "Klar, warum nicht?", sagt Forsberg.

Er habe bei RB gelernt, zuzuhören und dazuzulernen. „Es liegt in der DNA unseres Vereins, dass sich jeder entwickeln will. Dafür kommt man hierher, und das prägt über die Jahre. Ich bin 29 und will immer noch besser werden.“ Deshalb sieht Forsberg seine eigene Leistung in den vergangenen Spielen auch kritisch, denn Eines verpasste er zuletzt: zu treffen. Dabei sieht seine Bilanz eigentlich nicht schlecht aus: Mit drei Toren und drei Vorlagen in der Bundesliga und einem Tor und einer Vorlage in der Champions League liegt Forsberg gleichauf mit Yussuf Poulsen. Trotzdem: „Ich habe manchmal noch nicht die Ruhe, die er vor dem Tor hat. Die Qualität, eiskalt abzuschließen, hätte ich gern von ihm. Aber ich sehe mich nicht als richtigen Stürmer, ich bin eher eine falsche Neun.“

Poulsen will bleiben, bis er 30 ist

Das Zusammenspiel zwischen den beiden Skandinaviern scheint in dieser Saison besonders zu stimmen. „ Auch wenn die Taktik sich über die Jahre immer wieder ändert, weiß ich mit verbundenen Augen, wie mir Emil die Bälle zuspielt und wohin er sich danach bewegt“, schildert der Däne seine Eindrücke. Fast schon wie ein altes Ehepaar: „Wir kennen wirklich alle Gewohnheiten voneinander. Yussi kann zum Beispiel überall sofort einschlafen. Nach dem Spiel in Paris war im Flugzeug kurzfristig eine Besprechung angesetzt. Ich sollte Yussi aufwecken, wenn es soweit ist. Das war fast unmöglich, er war komplett erledigt“, plaudert Forsberg aus dem Nähkästchen.