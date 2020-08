Emil Forsberg will bei RB Leipzig bleiben: "Bin hier nicht fertig"

Leipzig. Emil Forsberg will seinen Vertrag bei RB Leipzig erfüllen und auch in der kommenden Saison für die Sachsen Fußball spielen. "Noch bin ich hier nicht fertig und habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich fühle mich pudelwohl, meine Familie ebenso, meine Tochter geht jetzt in die Kita, und auch meine Frau ist happy", sagte der schwedische Nationalspieler dem Kicker (Montag). Auf die Frage, ob er bleibe, antwortete der 28-Jährige: "Ja, davon gehe ich aus."