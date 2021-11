Am Tag nach seinem Herzstillstand während einer Zweitliga-Partie in Norwegen ist der Zustand des isländischen Profis Emil Pálsson stabil. Das teilte sein Verein Sogndal IL am Dienstag mit. "Emil ist stabil und wird den Tag über im Universitätskrankenhaus Haukeland weiter untersucht und behandelt", hieß es in einer kurzen Vereinsmitteilung. Anzeige

Pálsson war in der Anfangsphase der Partie zwischen Sogndal und Stjørdals/Blink am Montagabend plötzlich zusammengebrochen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Die Begegnung wurde wegen des Vorfalls in der 12. Minute abgebrochen, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt werden. Bereits beim Abtransport ins Krankenhaus soll sich Pálsson nach Informationen der Zeitung Verdens Gang wieder bei Bewusstsein befunden haben.