Schlammschlacht um Emiliano Sala: Cardiff will Ablöse für toten Profi nicht bezahlen

Fast zwei Monate sind vergangen, seit die Leiche von Fußballstar Emiliano Sala aus einem Kleinflugzeug auf dem Grund des Ärmelkanals geborgen wurde - und Gewissheit wurde, was viele Fans und die Angehörigen des 28-jährigen Stürmers bereits befürchtet hatten: Dass der Argentinier den Absturz nicht überlebte. Tief war die Trauer sowohl bei seinem Verein Cardiff City, zu dem Sala erst wenige Tage vor dem Unglück gewechselt war, als auch beim abgebenden Klub FC Nantes . Zwei Fußballvereine trauerten Seite an Seite.

Diese Eintracht hat nicht lange gehalten - denn inzwischen ist eine wahre Schlammschlacht entbrannt. Es geht, natürlich, ums Geld. Denn Cardiff verpflichtete sich Mitte Januar vertraglich, rund 17 Millionen Euro nach Nantes zu überweisen, stellte den Argentinier als neuen Rekordtransfer vor. Sala sollte die Waliser in der Premier League zum Klassenerhalt schießen und posierte glücklich mit dem Bluebirds-Trikot in den Händen.

Cardiff sieht Sala-Transfer als "null und nichtig" an

Die erste Tranche der gestaffelten Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro wäre am 20. Januar fällig gewesen. Cardiff zahlte wegen der vertraglichen Unklarheiten nicht. Nantes hält dagegen: Der Transfer soll mit einem Zertifikat der FIFA am 21. Januar um 17.30 Uhr offiziell gemacht worden sein - wenige Stunden, bevor Sala in Nantes in die Unglücksmaschine stieg, die kurze Zeit später über dem Ärmelkanal abstürzte.