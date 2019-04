Erneute Tragödie nach dem Tod von Emiliano Sala: Vater stirbt nach Herzinfarkt

Nur drei Monate nach dem tragischen Tod von Premier-League-Profi Emiliano Sala (†28), dessen Flugzeug kurz nach seinem Transfer von Nantes nach Cardiff über dem Ärmelkanal abstürzte, wurde die Familie des argentinischen Stürmers von einem weiteren Schicksalsschlag heimgesucht. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, ist der Vater Salas in Südamerika an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Die Berichte über den plötzlichen Tod von Horacio Sala stützen sich auf die Aussagen des Bürgermeisters von Salas Heimatstadt Progreso. "Die schockierenden Nachrichten von 2019 reißen nicht ab. Er hat nie überwunden, was mit Emiliano geschah" , erklärte Muller in einem Statement. Demnach sei Sala senior im Schlaf verstorben, nachdem ihn ein Herzanfall heimgesucht hatte.

Familie und Weggefährten erwiesen Sala im Februar die letzte Ehre

Der Tod seines Sohnes, der am 7. Februar rund zwei Wochen nach dem Absturz der Unglücksmaschine nahe der britischen Kanalinsel Guernsey offiziell bekanntgegeben wurde, hatte Sala und den Rest seiner Familie schwer getroffen - und bis heute nicht losgelassen. Sala junior, der nur 28 Jahre alt wurde, wurde Mitte Februar in einer emotionalen Zeremonie in Progreso die letzte Ehre erwiesen. Neben der Familie waren auch ehemalige Weggefährten Salas nach Argentinien gereist, darunter Vertreter des FC Nantes und Cardiff City sowie Bluebirds-Trainer Neil Warnock.