Offiziell: Stürmer Emmanuel Dennis wechselt auf Leihbasis vom FC Brügge zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Auf Leihbasis kommt vom belgischen Meister FC Brügge bis zum Saisonende der Angreifer Emmanuel Dennis. Bei dem rheinischen Bundesligisten soll der Nigerianer für zusätzliche Konkurrenz im Angriff sorgen. Denn die Kölner kommen in der laufenden Spielzeit nur auf 15 Treffer in 18 Begegnungen in der Liga - nur Arminia Bielefeld und Schlusslicht Schalke 04 schneiden in dieser Hinsicht schlechter ab (beide 14).

FC-Geschäftsführer Horst Heldt lässt sich in der Mitteilung der Kölner wie folgt zitieren: "Emmanuel ist ein schneller Spieler, der im Sturmzentrum und auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann. Mit seiner Abschlussqualität hat er sich in der vergangenen Saison in die Bücher zahlreicher Topklubs gespielt." Dennis selbst betonte: "Das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich. Da ich spielen und Tore schießen möchte, wollte ich in der aktuellen Transferphase unbedingt eine Veränderung. Ich bin froh, dass ich jetzt beim FC bin." Er wollte mit möglichst vielen Einsätzen und Toren dazu beitragen, dass der FC die Klasse halte.