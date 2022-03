"So emotional für mich": Ukraine-Star Andriy Yarmolenko bricht nach Tor für West Ham in Tränen aus

Mit seinem 1:0 in der 70. Spielminute ebnete der ukrainische Stürmer Andriy Yarmolenko West Ham United den Weg zum 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Aston Villa. Im Anschluss an seinen Treffer sorgte der ehemalige BVB-Profi für ein emotionale Momente: Nachdem er den Ball mit dem Außenrist im Tor der Gäste untergebracht hatte, brach der 32-Jährige vor dem Hintergrund der Geschehnisse in seinem Heimatland, Russland greift die Ukraine seit Wochen an, in Tränen aus. "Es war so emotional für mich, wegen der Situation in meinem Land. Es ist so schwierig für mich, aktuell überhaupt an Fußball zu denken, weil die russische Armee Tag für Tag ukrainische Menschen umbringt", sagte der sichtlich emotionale Ex-BVB-Star bei Sky Sports nach dem Spiel.

