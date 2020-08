Emotionaler Abend: So verabschiedete sich der TSV Hillerse II von Coach Hildebrandt

Das gibt es nicht mehr oft: Ganze elf Jahre lang war Florian Hildebrandt Trainer des TSV Hillerse II, schaffte mit dem Team 2018 den lang ersehnten Aufstieg in die Fußball-Kreisliga Gifhorn. Aus familiären Grunden war nach der abgebrochenen Saison Schluss - doch einfach so ließ der TSV seinen langjährigen Trainer nicht gehen.

Ein wirkliches Abschiedsspiel gab es nicht, stattdessen kam alles nach und nach. "Im Februar hatten wir unser letztes Spiel, danach lange Pause und im Juni haben wir noch viermal trainiert", zählt Hildebrandt auf. Dann war endgültig Schluss - Hildebrandt und seine Frau waren erstmals Eltern geworden, der Coach will mehr Zeit für seine kleine Familie haben. Aber: "Ich habe auch gesagt: So will ich nicht gehen." Also lud Hildebrandt das Team zur Abschiedsfeier in den eigenen Garten ein.

Und dort fanden sich zahlreiche TSVer ein. "Das war für mich der Höhepunkt. Dass so viele der Einladung gefolgt sind, ist für mich eine große Wertschätzung", freut sich Hildebrandt. Ein Abschiedsgeschenk durfte natürlich nicht fehlen: Als großer Fan von Borussia Dortmund bekam Hildebrandt ein Wochenende in Dortmund für ein Spiel seiner Wahl samt Borusseum-Besuch - "und eine neue Fahne für seinen Garten auch", so Hildebrandts langjähriger Weggefährte Can Özcan.

Video-Grüße von Weggefährten

Damit nicht genug: Ein Video-Zusammenschnitt mit Grüßen von ehemaligen Spielern, Rivalen oder Weggefährten sorgte bei Hildebrandt sogar für die eine oder andere Träne. "Dazu stehe ich auch. Das war das Emotionalste am Abend", so Hildebrandt. Neben der aktuellen TSV-Reserve waren unter anderem Manuel und Stefan Deppe (SV Leiferde), Willi Feer (coachte bis 2019 die Hillerses Erste), Holger Haustein-Bastian (SSV Kästorf II, zuletzt MTV Gifhorn II) oder mit Thorsten Böhlke sogar ein Schiedsrichter im Video zu sehen. "Teils waren es Leute, mit denen ich während der Spiele kontrovers diskutiert habe, es hinterher aber wieder gut war. Das zeigt irgendwie, dass ich nicht ganz so viel falsch gemacht habe", freute sich Hildebrandt. "Das Video ist eine schöne Erinnerung, das werde ich mir sicher noch öfter angucken."

Die schönste Erinnerung wird aber immer der Kreisliga-Aufstieg im so verrückten Relegationsspiel gegen den SV Osloß 2018 bleiben. "Ich vergesse, was ich gestern gegessen habe, aber dieses Spiel ist immer noch sehr präsent", betont Hildebrandt. Die Führung wechselte mehrmals, kurz vor Schluss sah Hillerse schon wie der Sieger aus, musste aber das 3:3 hinnehmen - ehe Osloß in der Verlängerung wieder in Führung ging, die TSV-Reserve aber erneut ausglich und schließlich im Elfmeterschießen gewann.