Emotionaler Abschied: Philipp Tschauner sagt noch einmal Servus zu Hannover 96

Es war ein Abschied, aber Philipp Tschauner (33) lächelte trotzdem breit. Der Torwart, der vor einer Woche bei RB Leipzig unterschrieben hatte, sagte beim 96-Training am Dienstagnachmittag nochmal: Servus. Erst eine kleine Abschiedsrede vor den Ex-Kollegen, eine herzlicher Verabschiedung mit Mirko Slomka, Torwarttainer und -ikone Jörg Sievers und Co. „Ich war kurz in der Kabine, aber da war es so unübersichtlich. Dann bin ich halt noch mal auf den Platz“, erzählt Tschauner später.