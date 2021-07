Emotionaler Brief: Verletzter Spinazzola schwört Italien-Team vor EM-Finale auf "letzten Kampf" ein

Der verletzte italienische Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat einen emotionalen Brief an seine Teamkollegen gerichtet und ihnen seine volle Unterstützung für das EM-Finale gegen England versprochen. „Jetzt bin ich bereit, ich spüre, dass ich noch viel zu geben habe: Auf den Platz werde ich in einigen Monaten zurückkehren, aber mir gefällt der Gedanke, dass wir uns heute Abend alle gegenseitig antreiben“, schrieb der 28-Jährige in einem von La Stampa veröffentlichten Brief. "Die Verletzung hat mich vom Platz fortgerissen, aber sie kann mich nicht von der Gruppe trennen."

