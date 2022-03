Benfica-Fans rühren Roman Jaremtschuk zu Tränen – Ukraine-Star reagiert mit emotionaler Botschaft

Im Liga-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Vitória Guimarães SC rückte das Ergebnis für wenige Minuten in den Hintergrund. Beim Spielstand von 3:0 für den portugiesischen Top-Klub wechselte Trainer Nélson Veríssimo den Doppeltorschützen Darwin Núñez aus und brachte Roman Jaremtschuk für ihn in die Partie. Zehntausende Zuschauer standen auf, applaudierten und signalisierten damit ihr Mitgefühl mit den Ukrainern, die im Krieg aktuell leiden müssen. Anzeige

Viele Stadion-Besucher hatten Transparente und Schilder ins Estádio da Luz mitgebracht, auf denen sie ihre Solidarität mit der Ukraine erklärten. Es waren auch ukrainische Flaggen mit der Aufschrift "No War" zu sehen. Benfica-Kapitän Jan Vertonghen kam sogar an den Seitenrand und übergab Jaremtschuk kurz vor dessen Einwechslung die Kapitänsbinde. Als der 36-fache ukrainische Nationalspieler das Feld betrat, standen ihm Tränen in den Augen.

"Liebe Benfica-Fans, Teamkollegen, Mitarbeiter, Management und einfach die Menschen in Portugal. Die ganze Ukraine dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Das ukrainische Volk wird sich für den Rest seines Lebens an diesen Moment erinnern. Ihr Beifall gilt nicht mir, Ihr Beifall gilt allen Menschen und Soldaten, die meine Familie, meine Freunde und die ganze Ukraine beschützen", schrieb Jaremtschuk noch am Abend des Spiels via Instagram.