Empathisch und wild: Vorsfeldes Handballer freuen sich auf eine besondere Verstärkung

Vorsfeldes Trainer kennt Sperling aus der HVN-Auswahl. Dort hat er das Talent (Lieblingsposition? "Rückraum Mitte") bereits gecoacht. Das hinterließ Eindruck. Bei beiden. "Das ist zwar ein paar Jährchen her, aber wir haben uns super verstanden, der Kontakt riss nie ab", berichtet Sperling. Jetzt gelang die Verpflichtung. "Ich studiere demnächst Soziale Arbeit, wahrscheinlich in Wolfenbüttel oder Magdeburg. Da passt das mit Vorsfelde." Einige Mitspieler hat er schon kennengelernt, alle anderen sieht er dann beim offiziellen Trainingsstart am 10. Juli. "Es wird für alle schwer sein, nach der langen Pause wieder reinzukommen." Trotzdem peilt er "einen möglichst hohen Platz mit dem Team an". Heimann freut sich mit ganzem Herzen auf den Neuen: "Er passt wie die Faust aufs Auge."

Sperling spielte zuletzt für die Teams des TSV Burgdorf in der 3. Liga und Oberliga, zuvor sammelte er in der A-Jugend-Bundesliga Erfahrung. Der Sprung ins Bundesliga-Team der Recken blieb ihm verwehrt. Traurig ist er deshalb nicht. Er schätzt die Sache realistisch ein. "Nein, nicht jeder schafft es hoch. Dafür hat's nicht gereicht. Ich bin aber super dankbar für die Ausbildung in Burgdorf. Die Chance bekommt nicht jeder, das ist eine riesengroße Ehre", sagt der 20-Jährige, der verrät: "Ich bin nicht jemand, der das Talent in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich musste mich immer ranackern, immer viel für alles arbeiten."

Handball hat in seiner Familie nämlich vorher niemand gespielt. Wie er dann zu diesem Sport kam? "Als ich fünf war, hat meine Mutter gesagt: 'Wir probieren jetzt zwei Wochen lang alles aus. Das, was Spaß macht, macht ihr dann.' Deshalb sind mein Bruder und ich zum Handball gegangen." Für Sperling "die beste Entscheidung meines Lebens".

Das können Vorsfeldes Verantwortliche nur unterstreichen: "Er ist ein kleiner Traktor", sagt MTV-Manager André Frerichs anerkennend. "Michel kann im Eins-gegen-Eins Lücken reißen. Er ist eine Allzweckwaffe und ein Super-Typ." Netter Nebeneffekt: Er hat die Trainer-B-Lizenz, kann Vorsfelde auch im Jugendbereich unterstützen.

Überhaupt ist Sperling ein sozialer Typ, wie nicht nur der Blick aufs künftige Studium und seine Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich verraten. In Burgdorf wurde er schon als "Nachwuchsrecke des Monats" ausgezeichnet. Er "besticht insbesondere durch seine positive Einstellung, große Willenskraft und sein vorbildliches Verhalten auf und neben dem Handballfeld", heißt es in der Laudatio über den Youngster, der abseits der Sporthalle auch die Obdachlosenhilfe der Caritas unterstütze. Heimanns Fazit: "Er ist extrem empathisch, wird auf dem Feld aber zur Wildsau, schont sich nicht. Solche Spieler wünscht man sich. Er passt in unser Rudel!"