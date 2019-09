Kommentar zur Ausbootung von Emre Can: Juventus Turin sollte sich schämen

Denn, wie Juve mit seinem deutschen Mittelfeldspieler umspringt, geht gar nicht. Schon die sportliche Entscheidung, auf Can (und ganz nebenbei auch noch auf Mario Mandzukic) zu verzichten, ist schwer nachvollziehbar. Natürlich hat die „Alte Dame“ einen Luxuskader, der auch in der Breite extrem gut besetzt ist. Aber Can war und ist ein wichtiger Teil dessen, wurde am vergangenen Wochenende beim spektakulären 4:3-Sieg gegen Neapel eingewechselt und machte auch in der letzten Saison sechs (meist gute) Spiele in der Königsklasse bis zum unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Ajax Amsterdam. Zudem ist er flexibel einsetzbar und ordnet sich stets unter, als Stinkstiefel ist er definitiv nicht bekannt.

Noch schlimmer als die Degradierung aber ist die Art und Weise, wie Can von Trainer Maurizio Sarri rasiert wurde. In einem Telefonat, welches „nicht mal 60 Sekunden dauerte“, wurde ihm die Entscheidung mitgeteilt - ohne Begründung. So geht man einfach nicht mit einem verdienten Nationalspieler um. Möglicherweise ist der Verzicht auf Can auch nur die Quittung dafür, dass dieser Juve im Sommer gerne verlassen hätte und mit anderen Klubs (u.a. Paris St. Germain) flirtete.

25 ehemalige Spieler von Juventus Turin - und was sie heute machen Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Anzeige

Am Ende entschied er sich aber - aus welchen Gründen auch immer - für einen Verbleib beim italienischen Meister und verknüpfte diese Entscheidung auch damit, dass er unbedingt in der Champions League spielen wollte. Das kann er nun vergessen - in einem miesen Spiel ist er am Ende leider der größte Verlierer. Juventus sollte sich schämen.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.