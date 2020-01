Can, Christensen und Co. – Die Pläne der Bundesliga-Klubs für den Transfer-Endspurt im Winter

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode haben mehrere Bundesliga-Klubs ihre Planungen noch nicht abgeschlossen. Bis zum Freitag um 18.00 Uhr bleibt noch Zeit zum Einkaufen, Ausleihen und Verkaufen. Die Gerüchteküche kocht gerade auf der Zielgeraden noch einmal hoch - insbesondere in Dortmund. Nachdem BVB-Neuzugang Erling Haaland einen Start nach Maß feierte, feilen die Schwarz-Gelben bereits am nächsten Transfer-Coup. So wird spekuliert, dass Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin vor einer Rückkehr in die Bundesliga und ganz oben auf der BVB-Einkaufsliste steht.