Sebastian Kehl erklärt: Darum hat Borussia Dortmund Emre Can von Juventus Turin verpflichtet

Mit Can wagt der BVB nämlich noch einmal einen Angriff auf die Meisterschaft. So offen kommuniziert das in Dortmund natürlich niemand. Doch die Art und Weise, wie Sebastian Kehl den Transfers des Defensiv-Allrounders begründet, lässt durchaus darauf schließen.

Kehl schwärmt von BVB-Neuzugang Can

"Emre verfügt über eine große Erfahrung, er hat bei großen Klubs in unterschiedlichen Ländern gespielt", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB. "Er bringt uns Dynamik, Körperlichkeit und Robustheit, aber auf Flexibilität in verschiedenen Systemen", so Kehl weiter.

Transfers: Die Winter-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2019/20 Erling Haaland, Emre Can, Krzysztof Piatek und Dani Olmo (v.l.) spielen künftig in der Bundesliga. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Wintertransfers der Vereine. ©

Anzeige

Einige Dinge davon bringt Borussia Dortmund zwar auch so schon mit, doch vor allem die "Körperlichkeit" und die "Robustheit" sind Eigenschaften, die der BVB in der Hinrunde einige Mal vermissen ließ. Vor allem kurz vor Weihnachten, als die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gegen die TSG Hoffenheim und RB Leipzig fünf Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen ließ. Auch deshalb soll Can für einen Schub sorgen, er soll die wankelmütige Defensive stabilisieren. "Er ist ein Siegertyp, der immer gewinnen will", sagte Kehl.

Am vergangenen Freitag gab der Revierklub bekannt, dass der Nationalspieler von Juventus Turin vorerst bis zum Saisonende ausgeliehen wird. Anschließend greift unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht. Die Ablösesumme für den Defensivspieler soll im Sommer zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen. Der 26-Jährige war nach Erling Haaland der zweite prominente Winter-Einkauf der Borussia.

Sarri erklärt: Darum durfte Can gehen

Michael Zorc, Sportdirektor bei Borussia Dortmund, zeigte sich äußerst zufrieden, Can bekommen zu haben. "Emre Can hatte auch andere Möglichkeiten. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Zorc und präzisierte die Erwartungen: "Er hat spielerische Qualitäten, aber bei uns soll er vor allem mit seiner Mentalität vorangehen und Signale an die Mitspieler geben."

50 Jahre 1. FC Lokomotive Leipzig 31. Mai 1966: Jubel im Plache-Stadion: Kapitän Karl Drößler schwenkt nach dem 4:0-Sieg über IFK Norrköping stolz den Rappan-Cup (Inter-Cup). Links der spätere Clubchef Peter Gießner. © LVZ

Das durfte er zuletzt bei Juventus Turin unter Trainer Maurizio Sarri nicht. Der sortierte ihn mehr oder weniger aus. "Wenn es dann einen oder zwei Spieler gibt, die nicht zum Stil passen, den man spielen lassen will, dann sind das normale Abläufe", sagte Sarri, um dann auch explizit auf den DFB-Akteur einzugehen. "Dass Emre Can Probleme hatte, sich dem Stil hier anzupassen, bedeutet ja nicht, dass er keine Qualitäten hat. Bei einem anderen Verein, der anders spielt, kann er ein entscheidender Spieler werden."