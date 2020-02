Bericht: Top-Transfer Emre Can fehlt im BVB-Kader für Spiel gegen Union Berlin

Can war am Freitagnachmittag zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen und hatte anschließend einen Vertrag beim BVB unterschrieben. Der 26-Jährige wird zunächst bis zum Ende der Saison ausgeliehen und ist der Borussia anschließend eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro wert. So hoch ist laut Cans bisherigem Klub Juventus Turin die festgelegte Transfersumme der Kaufpflicht, die laut BVB greift, sobald "vereinbarte Parameter erfüllt sind".