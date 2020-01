Bericht: Carlo Ancelotti will Ex-Liverpool-Star Emre Can zu Everton locken - Wechsel noch im Winter?

Die Gerüchte um Nationalspieler Emre Can reißen nicht ab. In den vergangenen Wochen wurde der Mittelfeldspieler von Juventus Turin mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Hertha BSC und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet nun, dass auch der FC Everton großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen habe.

Demnach ist Trainer Carlo Ancelotti, der die Toffees erst Ende Dezember 2019 übernommen hat, auf der Suche nach Verstärkungen für den Premier-League-Klub. Die Engländer sollen bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Juventus Turin stehen, um Can noch im Winter nach Liverpool zu lotsen. Bei Everton, das trotz hoher Investitionen im Mittelfeld der Liga festhängt, hätte der Mittelfeldspieler gute Chancen auf einen Stammplatz und könnte sich so bei Bundestrainer Joachim Löw für die kommende EM 2020 empfehlen.

In Turin stand der 26-Jährige in der laufenden Saison nur zweimal in der Startelf und absolvierte insgesamt gerade einmal acht Pflichtspiele. Für die Champions League wurde der Nationalspieler gar nicht erst nominiert. Dennoch erklärte Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici Can erst Anfang Januar für unverkäuflich. "Er ist derzeit einer der gefragtesten Spieler, aber ich denke, dass er ein wichtiger Akteur für unser Projekt sein kann", so der Italiener.

Wird Liverpool-Vergangenheit von Can zum Problem?

Wie italienische Medien berichten, soll Can selbst angesichts der mangelnden Einsatzzeiten aber weiter zu einem Wechsel tendieren. Everton würde einen Neustart ermöglichen und verfügt auch über die nötigen finanziellen Mittel, um einen Transfer stemmen zu können. Allerdings könnte Cans Vergangenheit zu einem Hindernis werden: Der frühere Bayern-Profi spielte vier Jahre lang für den FC Liverpool - dem Lokal- und Erzrivalen des FC Everton.

