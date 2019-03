Emre Can enttäuscht von Joachim Löw: "Leistung im Ausland wird anders beurteilt"

Der deutsche Nationalspieler Emre Can will trotz seiner Nicht-Berücksichtigung für die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande auch in Zukunft eine wichtige Rolle im DFB-Team übernehmen. "Mein Anspruch bleibt weiterhin, Stammspieler in der Nationalmannschaft und Leistungsträger zu sein", sagte der 25-Jährige im Interview der Sport Bild.