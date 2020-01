Medien: Emre Can verlässt Juventus Turin - Nationalspieler verhandelt mit Borussia Dortmund

Die Anzeichen für einen Wechsel von Nationalspieler Emre Can verdichten sich. Wie Sky und das italienische Blatt Gazzetta dello Sport übereinstimmend berichten, ist ein Transfer von Juventus Turin zu Borussia Dortmund wahrscheinlicher geworden. Mit dem BVB soll der 26-jährige Mittelfeldspieler bereits in Verhandlungen stecken.

Can könne sich einen Wechsel zurück nach Deutschland in seine Heimat gut vorstellen. Der BVB sei "sehr gut im Rennen" und könnte den Transfer schon in den nächsten Tagen als perfekt vermelden. Nach einer sehr durchwachsenden Saison mit nur sieben Einsätzen (279 Minuten) in der Serie A strahlte der 26-Jährige viel Unzufriedenheit aus. Juve zeigt sich offenbar gesprächsbereit und verlangte zuletzt angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro.