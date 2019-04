Juve-Star Emre Can über Entscheidung von DFB-Trainer Löw: "War extrem enttäuscht"

Der ehemalige Liverpool-Profi will trotz der Enttäuschung weiter hart an sich arbeiten und Löw mit seinen Leistungen beeindrucken. "Ich akzeptiere aber immer die Entscheidungen des Bundestrainers und versuche, positiv zu denken und diese Enttäuschung in Kraft umzuwandeln. Ich werde weiter Gas geben, bis der Bundestrainer irgendwann keine andere Wahl mehr hat, als mich mitzunehmen."

Der Bundestrainer zog dem Profi von Juventus Turin auf seiner Position die Spieler Leon Goretzka (FC Bayern), Maximilian Eggestein (Werder Bremen) und Ilkay Gündogan (Manchester City) vor. Eine Erklärung für die Nichtnominierung gab es für den 21-maligen Nationalspieler von Löw nicht. "Nein, er hat sich nicht bei mir gemeldet. Nur Marcus Sorg hat mir eine Nachricht geschrieben", erklärt der 25-Jährige. Can hat große Ziele Trotz der großen Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld im DFB-Team kann sich Can, der im Sommer 2018 ablösefrei von Liverpool nach Turin wechselte, nur bedingt mit einer Rolle in der Abwehr anfreunden. "Ich werde immer mein Bestes geben, egal wo der Bundestrainer mich aufstellt. Mein Ziel und Anspruch lautet aber, Leistungsträger und Führungsspieler im Mittelfeld der Nationalmannschaft zu werden. Ich spiele schließlich auch im Verein hauptsächlich im Mittelfeld", stellt der in Frankfurt am Main geborene Spieler klar.

Can über Rassismus-Vorwürfe: "Ich finde es einfach nur traurig"

Im Testspiel gegen Serbien in Wolfsburg hatten Zuschauer die DFB-Spieler Leroy Sané und Ilkay Güngogan rassistisch beleidigt. Auch die italienische Serie A wurde zuletzt von einem Rassismus-Skandal überschattet. Fans von Cagliari Calcio hatten Cans Mannschaftskollege Moise Kean rassistisch beleidigt, nachdem dieser seinen Treffer bejubelt hatte. Can verurteilt derartige Vorfälle scharf: "Es passiert überall auf der Welt. Ich finde es einfach nur traurig und schade. Mensch ist Mensch, egal welche Hautfarbe. Wer das nicht respektiert, ist ein Idiot und hat weder im Fußballstadion noch in der Gesellschaft etwas zu suchen."

