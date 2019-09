Nationalspieler Emre Can rechnet mit Juventus Turin ab: "Bin wütend und schockiert"

Damit hatte Can nicht gerechnet, zumal er bis zuletzt mit einem Wechsel zu Paris St. Germain geliebäugelt hatte und sich dann doch entschied, bei der "Alten Dame" zu bleiben. Deshalb rechnet Can jetzt gnadenlos mit Juve ab! "Das macht mich sauer und wütend" Der Mittelfeldspieler vor dem Training mit dem DFB-Team in Hamburg: "Es ist extrem schockierend für mich, dass ich nicht dabei bin in der Champions League - vor allem, weil man mir letzte Woche noch etwas anderes versprochen hat. Es gab Gespräche auch mit anderen Vereinen und es war eine Bedingung, dass ich in der Champions League dabei bin, um bei Juve zu bleiben. Am Dienstag hat man mich dann angerufen und in einem Telefonat, was nicht mal eine Minute dauerte, mitgeteilt, dass ich nicht auf der Liste stehe - ohne eine Begründung. Das macht mich schon sauer und wütend, weil ich meiner Meinung nach letzte Saison - vor allem in der Champions League - gute Spiele gemacht habe.“

Can war in der Vorsaison noch mit dabei

Tatsächlich absolvierte Can in der vergangenen Spielzeit sechs Partien in der Königsklasse für Juve, stand auch im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam auf dem Platz, als sich Turin aus dem Wettbewerb verabschiedete. In dieser Saison muss Can - wie auch Mario Mandzukic zuschauen, wenn die Champions League-Hymne ertönt. Der Nationalspieler kündigt an: "Ich kann das absolut nicht nachvollziehen und werde meine Konsequenzen daraus ziehen, nächste Woche das Gespräch mit dem Verein suchen." Da das Transferfenster inzwischen geschlossen ist, kann Can aber nicht mehr wechseln - zumindest nicht in eine der Topligen. Bei Juve scheint er allerdings auch keine Zukunft mehr zu haben.

Kein Duell mit Ex-Klub Leverkusen

Juve startet am 18. September bei Atlético Madrid in die Königsklassen-Saison 2019/20. Auch Cans Ex-Klub Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau gehören in der Gruppe D zu den Gegnern der Italiener mit ihrem Superstar Cristiano Ronaldo und Sami Khedira.

