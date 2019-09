Wieder Wechsel-Wirbel um Can: Plant Juventus Turin ein Tauschgeschäft mit PSG-Star Meunier?

Wieder Wechselgerüchte um Emre Can: Der deutsche Nationalspieler in Diensten von Juventus Turin, der sich schon im Sommer mit einem Abschied vom italienischen Rekordmeister beschäftigt hatte, könnte in der Winterpause beim französischen Titelträger Paris St. Germain anheuern.

Wechselt Meunier nach Italien?

Die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, dass Juve ein Tauschgeschäft mit dem Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel vorschwebt. Demnach könnte Can, der am Piemont noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, in der Winterpause nach Paris wechseln, während Thomas Meunier von PSG zu den Italienern stoßen solle.

Um Can hatte es in Turin Anfang September viel Wirbel gegeben, als Coach Maurizio Sarri den früheren Liverpooler nicht für den Champions-League-Kader gemeldet hatte. Der 25-Jährige, der sich damals mit der Nationalmannschaft auf die Länderspiele gegen die Niederlande und in Nordirland vorbereitete, rechnete daraufhin mit Juve ab. Unter anderem sagte Can, die Nominierung für die Königsklasse sei Bedingung für einen Verbleib bei Juventus gewesen.

