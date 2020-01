Emre Can darf Juventus Turin nicht verlassen: "Sehr wichtiger Spieler von internationalem Format"

Nationalspieler Emre Can darf den italienischen Top-Klub Juventus Turin in der Winterpause nicht verlassen. "Emre Can bleibt bei uns. Er ist ein sehr wichtiger Spieler von internationalem Format" , sagte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici gegenüber Sky Italia.

Die ersten Gerüchte über einen Vereinswechsel gab es nach der Nicht-Nominierung des Nationalspielers für die zurückliegende Champions-League-Vorrunde. Can absolvierte in dieser Spielzeit bislang nur acht Partien - dabei kam der 25-Jährige nur zweimal in der Startelf zum Einsatz. Beim 4:0-Sieg am Montagabend gegen Cagliari Calcio wurde der frühere Liverpool-Profi erst nach 83 Minuten eingewechselt. Der Vertrag des Defensiv-Allrounders bei der Alten Dame läuft noch bis 2022.