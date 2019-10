Rot für Emre Can! DFB-Team in EM-Quali gegen Estland früh in Unterzahl - So reagiert das Netz

So hatte sich das Emre Can sicherlich nicht vorgestellt! Im deutschen EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (hier live verfolgen) war für den Profi von Juventus Turin bereits nach 14 Minuten Schluss. Schiedsrichter Georgi Kabakov schickte den DFB-Kicker mit glatt Rot vom Platz. Doch was war genau passiert?

Die deutsche Mannschaft befand sich in der 14. Minute im Spielaufbau vor dem eigenen Strafraum, als Bayern-Star Niklas Süle ein folgenschwerer Lapsus unterlief. Der 24-Jährige spielte einen schlampigen Querpass auf Emre Can, der den Ball nicht mehr ersprinten konnte und gegen den heraneilenden Liivak zur Grätsche greifen musste.

Emre Can im Pech: Früheste Rote Karte der DFB-Geschichte

Dabei traf der bei Juventus Turin eigentlich als Mittelfeldspieler eingesetzte Ex-Liverpool-Profi nur minimal den Ball und vor allem seinen estnischen Gegenspieler. Schiedsrichter Kabakov verwies den 25-Jährigen sofort des Feldes, weil er zum Zeitpunkt des Zuspiels von Süle letzter Mann in der deutschen Hintermannschaft gewesen war.

Für Can war es die erste Rote Karte seiner Karriere. In der Premier League und in der Champions League hatte der gebürtige Frankfurter jeweils eine Gelb-Rote Karte gesehen. Dem Juve-Star "gelang" außerdem Historisches: Noch nie hatte ein DFB-Spieler früher einen Platzverweis kassiert. Bisher hielt diese Marke Robert Huth, der 2005 beim 4:1 gegen Nordirland nach 15 Minuten duschen musste.

"Like" für Salut-Jubel: Can und Ilkay Gündogan in der Kritik

Can war bereits vor dem Anpfiff der Partie in Tallinn unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Der Wirbel um den Salut-Jubel einiger türkischen Nationalspieler nach dem 1:0-Siegtreffer des ehemaligen Frankfurter Bundesliga-Profis Cenk Tosun am Freitagabend hatte auch das DFB-Team erreicht. Emre Can und Teamkollege Ilkay Gündogan hatten einen Instagram-Post Tosuns geliked, auf dem die salutierende Geste im Anschluss des Treffers zu sehen ist. Mittlerweile haben Gündogan und Can ihr "Like" wieder zurückgenommen.

Der Juventus-Profi zu Bild: „Ich habe den Post von Tosun, den ich schon lange kenne, beim Scrollen geliked, ohne jegliche Intention und auf den Inhalt zu achten. Ich bin ein absoluter Pazifist und gegen jede Art von Krieg.“

So reagiert das Netz auf die Rote Karte für Emre Can:

Zweite rote Karte für Emre Can heute#ESTGER — fernfunker (@fernfunker) October 13, 2019

Was ist das aber bitte für ein Pass von Süle ? Can muss da so hin und die Schuld auf can schieben ist falsch #ESTGER — Elias Doege (@DoegeElias) October 13, 2019

Spitzenidee, das mit Can als Innenverteidiger. #ESTGER — flo bogner (@flopumuc) October 13, 2019

Damit hat Can heute schon zum zweiten Mal die Notbremse gezogen. #ESTGER — Peter Flore (@pflore) October 13, 2019

wie kann man emre can auch so grottig anspielen 🥴 #ESTGER — 𝒍𝒊𝒍𝒊 (@ToniiKr8s) October 13, 2019

OFFICIAL: Emre Can is not a centre-back 🤦‍♂️ #ESTGER — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) October 13, 2019

