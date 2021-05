Emre Can über die deutschen EM-Chancen: Das fehlt dem DFB-Team zu den Top-Favoriten

"Mein Anspruch ist schon, zu spielen", sagt Emre Can. "Ich werde vielleicht sauer sein, wenn ich nicht spiele, aber ich werde immer für die Mannschaft da sein und versuchen, ihr zu helfen." Der 27-Jährige gehört zu den lauteren Spielern in der Nationalmannschaft, zu denen, die auf dem Platz deutliche Anweisungen geben. Das war auch in Seefeld schon zu hören. Aber der BVB-Profi muss um seinen Platz kämpfen.

Er weiß aber auf jeden Fall, was dem DFB-Team noch für ein gutes Turnier fehlt. "Vieles", sagt der Defensivspieler. "Wir haben eine super Mannschaft, aber wir haben zu viele Auf und Abs gehabt in den letzten zwei Jahren. Wir haben zu viele Standard-Gegentore bekommen, insgesamt zu viele Gegentore bekommen. Das müssen wir besser machen." Daran arbeitet die Nationalmannschaft im Trainingslager in Österreich. Zwei Testspiele hat die Löw-Truppe noch (gegen Dänemark und Lettland) bevor es dann zum EM-Start gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) gleich richtig zur Sache geht.

Für das Turnier sieht der 27-Jährige das DFB-Team nicht unbedingt in der Pole Position für den Titel. "Es ist eine EM, in der wir vielleicht kein Top-Favorit auf den Titel sind, aber das kann auch unser Vorteil sein", so Can. "Wenn man unseren Kader anschaut, brauche wir keine Angst vor den Gegnern zu haben. Wir sind Deutschland, wir haben eine große Fußballtradition. Unser Ziel muss immer in so großen Turnieren sein, um den Titel zu spielen." Can will lautstark seinen Beitrag dazu leisten.