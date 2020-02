Nach Wechsel zum BVB: Trainer Sarri erklärt Abgang von Emre Can bei Juventus Turin - "Hatte Probleme"

"Transfers sind normale Dinge im Fußball. Als ich zu Juventus kam, hatte ich 27 Spieler und keine Wünsche. Ich habe versucht, mit dieser Gruppe zu arbeiten. Wenn es dann einen oder zwei Spieler gibt, die nicht zum Stil passen, den man spielen lassen will, dann sind das normale Abläufe ", sagte Sarri, um dann auch explizit auf den DFB-Akteur einzugehen. " Dass Emre Can Probleme hatte, sich dem Stil hier anzupassen , bedeutet ja nicht, dass er keine Qualitäten hat. Bei einem anderen Verein, der anders spielt, kann er ein entscheidender Spieler werden."

In Dortmund erhofft man sich viel von Can, der die Rolle von Julian Weigl als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld übernehmen soll, der vor wenigen Wochen zu Benfica Lissabon abgewandert war. Der 26-Jährige wird beim BVB einer der Topverdiener sein, auch wenn er im Vergleich zu seinem Turiner Gehalt gewaltige Abstriche macht. Laut Bild kassiert Can beim BVB 8,5 Millionen brutto. Bei Juve sollen es bis zu 14 Millionen gewesen sein. Der Mittelfeldspieler will sich beim Vizemeister der Bundesliga jedoch für die anstehende EM 2020 empfehlen.