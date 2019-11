BVB und FC Bayern offenbar an DFB-Spieler Emre Can interessiert - Wechsel schon im Winter?

Spielt Emre Can bald wieder in der Bundesliga? Wenn es nach Berichten der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport geht, könnte das bald der Fall sein. Demnach sind die beiden deutschen Top-Klubs Borussia Dortmund und Bayern München an dem defensiven Mittelfeldspieler interessiert. Ein Wechsel könnte sogar schon im Winter über die Bühne gehen.

Weitere internationale Top-Klubs wohl an Can interessiert

Neben den beiden deutschen Top-Klubs sollen aber auch weitere internationale Spitzenvereine Interesse an Can gezeigt haben. Auch der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United sollen demnach ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben .

Nach einer guten ersten Saison von Can in Turin kommt der Mittelfeldspieler aktuell nur noch selten zum Einsatz. Bei Allegri-Nachfolger Maurizio Sarri hat der 25-Jährige einen schweren Stand, zählt bislang nur vier Kurzeinsätze in der laufenden Saison. Auch in der Champions League spielt Can aktuell für die alte Dame keine Rolle.