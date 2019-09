Ende des Siechtums: RB Leipzigs Saracchi schießt sich in Bremen ins Glück

Leipzig. Das Spiel der Roten Bullen beim SV Werder lag in den letzten Zügen, RB führte zu zehnt 2:0 und kam so langsam auf dem Zahnfleisch daher. Einen Konter hatten sie noch in ihren ausgemergelten Körpern – und was für einer. Timo Werner, mit 11,5 Kilometern erstmals Leipzigs bester Ausdauerläufer (!), ging rechts ab wie Schmidts Katze, passte auf Amadou Haidara, dessen Schuss von Jiri Pavlenka nach links abgewehrt wurde. Dort lief ein gewisser Marcelo Saracchi ins Glück, nahm den Ball mit seinem starken linken Fuß und traf zum 3:0.

Marcelo wer? Saracchi? Spielt der noch in Leipzig?

RB Leipzigs Neuzugang Marcelo Saracchi ist in Leipzig gelandet

„Ich freue mich für sein Tor“

Dass sich die auf dem Grün befindlichen Fußballspieler über ein Tor, das den De-Facto-Feierabend mit sich bringt, freuen, ist nachvollziehbar. Dass sich die komplette Bankbesatzung inklusive Physiotherapeuten, Trainer und dem sonst schwer entflammbaren Clubarzt Frank Striegler auf den Torschützen stürzt, ist nicht normal. Grund der allgemeinen Ekstase: Marcelo Saracchi ist schwer beliebt. Weil er ein guter Kollege ist. Weil er ewig nicht gespielt hat. Weil das monatelange Nicht-Gebraucht-Werden schwer am stolzen jungen Vater aus Uruguay genagt hat.

In der 83. Minute feiert der 21-jährige Linksverteidiger, der sich auf dieser Position unglückseligerweise mit einem deutschen Nationalspieler messen muss, Auferstehung. Saracchi kommt in der 46. Minute für Nordi Mukiele, sorgt auf links für böige Winde. Das Tor krönt einen entschlossenen Part, der ihm weitere Einsatzzeiten bringen könnte.

Die wurden ihm mit Blick auf drei Wettbewerbe von Julian Nagelsmann in Aussicht gestellt. Der Coach freute sich sehr für Saracchi: „Marcelo hat sehr gut verkraftet, dass er ein paar Rückschläge hatte. Ich freue mich für sein Tor, da ist er vorher einen weiten Weg gegangen.“ Rückschläge? Es war eher ein monatelanges Siechtum zwischen Bank und Tribüne. So musste sich der ehrgeizige Uru, der in vielen Bundesligateams Stammspieler wäre, das 2:1 in Lissabon auf der Tribüne des Estádio da Luz abgucken.

Papa Yussuf

Glänzende 45 Minuten, ein Tor. Wie hat sich das angefühlt, Marcelo? „Wunderbar, eine Explosion der Gefühle. Meine harte Arbeit hat sich ausgezahlt.“ Irre Schuh-Nummer: Erster Gratulant in Minute 83 war Diego Demme. Saracchi und Demme mögen sich, gönnen einander alles. Der Jubel der beiden Kumpels hatte noch einen anderen bisher unbekannten Hingergrund. Weil Sarachis Schuhwerk beim Warmmachen aus dem Leim ging, half Demme mit ein paar Ersatztöppen aus. Und ausgerechnet mit den geliehenen Schuhen wurde Heldenhaftes vollbracht.

Doch welches Nike-Modell war im Spiel? Jörg Matthé, 50, Chef des Leipziger Laufladens, ging in die Tiefenrecherche und wurde fündig. Name: Mercurial Vapor Elite. Preis für Normalsterbliche: 249,95 Euro. Im Beipackzettel werden die Vorzüge des Schuhs so beschrieben: „Direktes Ballgefühl, optimaler Tragekomfort, grandiose Passform, toller Halt, symmetrische Schnürung.“ Bedeutet: Mit diesen Teilen würde auch Saracchis RB-Doppelgänger, Presse-Ikone Benjamin Ippoliti, mindestens Bundesliga spielen. Ungeklärt ist, ob Demme Saracchi die geschichtsträchtigen Schuhe geschenkt hat.

Baby-Pause: Am Sonnabend, 15.30 Uhr, empfängt RB bekanntermaßen Schalke 04. Ja, Spitzenspiel vor Spitzenkulisse. Frage aller Fragen: Wie fit kann/wird dann Yussuf Poulsen sein? Der dänische Star ist seit ein paar Tagen Papa, Freundin Maria und Baby kommen heute oder morgen nach Hause. Babys schlafen oft, aber selten nachts. Und schon gar nicht durch. Problem: Langschläfer Yussuf braucht zwölf Stunden Schlaf zum Glück. Das muss der Gute und Unverzichtbare mit Maria und Baby irgendwie regeln.

