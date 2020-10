Das Ende einer Ära: Mike Bartels hört bei den Wasserballern der White Sharks auf

Waspo verließ er im Streit

„Voller Stolz“ blickt er auf das Erreichte zurück, sagt er. 2008 gründet Mike Bartels den Wasserballverein. Im Streit verließ der heute 71-Jährige damals Waspo 98. Mittlerweile haben alle Beteiligten Frieden geschlossen, die Kooperation zwischen beiden Klubs klappt besser als jemals zuvor. Auch wenn der Weg bis dorthin sehr kompliziert wurde.

Mike Bartels macht aus seinem Frust über die Zustände in Hannover keinen Hehl. Ihm mangelte es an Wertschätzung vonseiten der Stadt. Keine Zuschüsse, keine Ehrungen – Wasserballcamps mit den besten deutschen Jugendlichen in Amerika organisierte und finanzierte der frühere Bankmanager selbst. Das nagte, zerrte an seinen Kräften.