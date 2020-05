Endlich! Auftakt für den Radsport in Sachsen

Leipzig. Tour de France – warten auf den (möglichen) Startschuss bis Ende August. Tour(en) in Sachsen – die Warterei auf Rennen vor der Haustür hat ein Ende. Zum Auftakt lädt der SC DHfK am Donnerstag zu seinem Zeitfahrcup ein. Die elfte Auflage ab 17.30 Uhr mit Start am Zwenkauer Hafen wird dennoch eine besondere sein. „Wir rechnen mit 65 Teilnehmern aus vier regionalen Vereinen. Von uns werden 20 Sportler teilnehmen“, informierte DHfK-Abteilungsleiter Roland Hempel. Das Okay fürs anstehende Einzelzeitfahren sowie drei weitere Veranstaltungen der Reihe „Strampeln gegen die Uhr“ kam am Montag vom zuständigen Landratsamt.

Ohne Zuschauer und Siegerzeremonie

Am Ende wird der Gesamtbeste gekürt, in welcher Form bleibt abzuwarten. Denn wer aktuell aufs Podest fährt, muss ohne die übliche Siegerzeremonie auskommen. Klar auch: Zuschauer haben das Nachsehen. Das eingespielte Organisatorenteam um Roland Hempel und Michael Schiffner schaut dem Donnerstag gespannt entgegen, konzeptionell wurde der Grundstein gelegt. Die jüngsten Teilnehmer fahren auf dem asphaltierten Rundweg mit Wende 2 Kilometer, die U19 hat 7 Kilometer abzuspulen. Trotz der Einschränkungen in den vergangenen Wochen geht niemand aus der Kalten in den Wettstreit. Die Motivation ist hoch. „Wir haben die Krise gut gemeistert. Auch im Nachwuchsbereich wurde fleißig gearbeitet, erst individuell, dann in kleinen Gruppen. Das hat funktioniert“, berichtet Landestrainer Hempel. Vorzugsweise waren die Spezialisten auf den Strecken am Kanupark und am Störmthaler See unterwegs. Mittlerweile ist auch auf der Radrennbahn wieder – freilich eingeschränkt – Trainingsbetrieb möglich.

Auf grünes Licht vom Gesundheitsamt wartet am Dienstag der Sächsische Radfahrer-Bund (SRB), der am Pfingstsonntag gemeinsam mit dem lokalen Ausrichter am Sachsenring den Neustart anpeilt. „Wir stehen in den Startlöchern und sind guter Dinge, dass das Kriterium stattfindet“, sagt SRB-Geschäftsführerin Manuela Götze, die eine maximale Teilnehmerzahl von 500 nennt. Schon am Freitag lagen 100 Meldungen vor. Losgehen soll der 72. Westsachsenklassiker (Ostern war eigentlich der Termin) um 10 Uhr. Von der U15 bis zur Elite wird gekämpft. Die Männer absolvieren die 3,5-km-Runde 25 Mal. Das Siegertreppchen bleibt in der Garage.

RFC Markkleeberg mit Crowdfunding-Aktion

Zurück zum Zeitfahrcup des SC DHfK. Mit dabei ist der RFC Markkleeberg, der sich als Talentstützpunkt vor allem um den Nachwuchs kümmert und von Olympiasiegerin Petra Rossner unterstützt wird.

Da besondere Situationen besondere Maßnahmen erfordern, startet der RFC Markkleeberg e.V. ab heute eine... Gepostet von RFC Markkleeberg am Montag, 18. Mai 2020