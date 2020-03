Endlich Gefahr auf Rechts: Der gesunde Jung-Brunnen tut 96 richtig gut

Der 29-Jährige leidet aber als Fußballprofi unter den Verletzungen aus der Vergangenheit. Nicht einmal Jung selbst wusste, wie gesund und fit er bleiben würde. Für acht Ligaspiele hat es bisher gereicht, eines seiner besten war am vergangenen Montag gegen Kiel. Heute in Nürnberg folgt sein neuntes Saisonspiel.

Aus drei Jung-Flanken mach zwei Buden

„Sebastian Jung hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobt der 96-Trainer. Kocak war „sehr erfreut über seine Performance, er tut unserem Spiel gut.“ Seine scharfe Flanke zum 1:0 von John Guidetti hatte Wucht, auch das 2:1 von Philipp Ochs ging von Jungs Hereingabe aus. Zwei Tore entstanden aus seinen drei Flanken. Aus dem gesunden Jung-Brunnen wird endlich Gefahr in den gegnerischen Strafraum gespült. Dieses Qualitätsmerkmal hatte 96 oft gefehlt, weil Jung zu oft nicht dabei war.

Mehr neben als auf dem Platz

Im August holten ihn Adduktorenbeschwerden im DFB-Pokal in Karlsruhe ein, die ihn bis in den späten November lahmlegten. Nach zwei weiteren Spielen zog er sich eine Zerrung zu, fiel erneut aus. Seine Verletzungszeit wurde von Einsatzzeiten unterbrochen, nicht umgekehrt. Im Januar kehrte er gesund zurück. Es dauerte noch bis zum Spiel in Fürth, bis er fit wurde. Prompt gewann 96 zum ersten Mal in diesem Jahr (3:1). Elf Punkte holte 96 in acht Spielen mit Jung, mit diesem Schnitt wäre 96 schon so gut wie gerettet.

Dieses Jahr wird ohnehin wieder eines der wichtigsten in seiner Karriere. Der Vertrag in Hannover gilt nur bis zum nächsten Sommer. Diesen Umstand hat der rechte Verteidiger mit dem Trainer gemeinsam.