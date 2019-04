Endlich Gewissheit: SV 1919 Grimma wurde vor 100 Jahren gegründet

Grimma. Nach dem SPORT BUZZER-Bericht klingelte bei der jungen Präsidentin des SV 1919 Grimma das Telefon. Am anderen Ende meldete sich der Leiter des Sächsischen Staatsarchivs in Leipzig und ließ wissen, dass es eine Akte über den Sportverein gibt. Volker Jäger „hat uns sehr unterstützt, dass wir unsere Gründung nun nachweisen können“, freut sich Nadine Gürnth.

Jetzt besteht Gewissheit

Nach der aufgefundenen Ur-Satzung wurde der Verein am 23. März 1919 mit Sitz in Grimma gegründet und damit früher als angenommen. Bislang galt der 17. Juni als Gründungstag. Im Paragraf 1 heißt es: „Sein Zweck ist die Hebung der Volksgesundheit und Erziehung der deutschen Jugend durch Pflege und Förderung aller Leibesübungen.“ Laut Gürnth geht aus der Satzung hervor, dass im Sportverein von Anfang an nicht nur Fußball, sondern der Breitensport im Vordergrund stand. Man bildete Abteilungen. Und: Die Farben des Vereins haben die 100 Jahre überdauert. Sie waren auch schon blau-weiß, als er kurz nach dem Ersten Weltkrieg aus der Taufe gehoben wurde.

Akte beweist Bauabsicht eines Sportlerheims

Es sei nicht ungewöhnlich gewesen, dass sich Vereine erst Jahre nach der Gründung eintragen ließen, hat sich Gürnth aufklären lassen. Die Grimmaer stellten den Antrag am 15. Januar 1921. Mit Interesse hat sich die Präsidentin auch in eine Bauakte vertieft, die beweist, dass ihr Verein in den 1920er-Jahren nahe der Grundmühle auf den Böhlschen Wiesen ein Sportlerheim errichten wollte. „Es ging auch damals schon bürokratisch zu“, hat die 28-Jährige feststellen müssen. Allerdings seien vom Bauantrag bis zur Genehmigung gerade mal zwei Monate vergangen. Am 6. Juni 1924 gab die Baubehörde grünes Licht. „Der Verein hatte drei Jahre Zeit, mit dem Bau zu beginnen“, hat Gürnth aus den Akten heraus gelesen. Wie wir heute wissen, ist es aber nie dazu gekommen. Eine Nachfrage der Amtshauptmannschaft Grimma, wie es denn nun um den Bau stehe, sei im Jahr 1928 der letzte Teil dieser Bauakte.