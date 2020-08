Endlich Grund zum Jubeln! Hockey-Bundesligen starten im September - Neuer Pokal für unterklassige Teams

Die Hockeyspieler der 1. und der 2. Bundesliga stehen in den Startlöchern. Am ersten Septemberwochenende geht nach der längsten Unterbrechung der Geschichte die Saison weiter. Seit dem 13. Oktober 2019 fand kein Spiel mehr statt. Auch die Zweitligamänner des DHC Hannover sind dann wieder am Ball und spielen am 5. September bei SW Neuss um die Punkte.