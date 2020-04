Endlich Klarheit: Gerhard Zuber unterschreibt neuen Vertrag bei Hannover 96

Es hatte sich schon lange angedeutet und nun steht es fest: Hannover 96 stattet Gerhard Zuber mit einem neuen Vertrag aus. Jetzt ist der 44-Jährige auch offiziell Sportdirektor bei den Roten. Das Arbeitspapier hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Die Vertragsverhandlungen hatten sich aufgrund der Corona-Krise etwas hingezogen. "Ich freue mich über das Vertrauen von Herrn Kind. Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche. Ich fühle mich bei 96 und in Hannover rundum wohl und werde alles dafür tun, dass wir mit Hannover 96 wieder in die Erfolgsspur kommen", wird Zuber auf der 96-Homepage zitiert.

Mit Blick auf die nächste Zeit führt er aus: "Die Gesamtsituation, hervorgerufen durch die Coronakrise, erfordert in den kommenden Monaten für die zu treffenden Entscheidungen einen kühlen Kopf und viel Geschick. Mit vollem Einsatz werde ich dazu beitragen, dass 96 im Profifußball eine attraktive Adresse bleibt."