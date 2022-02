Endlich mal gewonnen! VfL-Handballerinnen mit neuem Gefühl gegen den Spitzenreiter

Fast 500 Tage haben die Handballerinnen des VfL Wolfsburg auf ein Erfolgserlebnis im Pflichtspiel gewartet. Damals, am 4. Oktober 2020, gab es in der Oberliga ein 26:17 gegen Germania List. Nach dem Drittliga-Aufstieg und insgesamt 14 sieglosen Spielen (inklusive Oberliga) später folgte nun der 27:24-Erfolg beim Königsborner SV. Ein erlösender Sieg, ein verdienter Sieg - für ein Team, das sich nicht aus der Bahn hat werfen lassen, das weiter gearbeitet hat. Unbemerkt ist das vorm Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe II nicht geblieben. Das Handy von Coach Oliver Bült stand nach dem Abpfiff am vergangenen Samstag jedenfalls nicht still...

Erst Lob, jetzt der Lohn

"Ich habe viele Nachrichten bekommen, der Zuspruch der Trainerkollegen ist schön. Da sieht man mal wieder das Handballer eine Familie sind", sagt Bült. Schon vorm ersten Sieg kamen aufmunternde und anerkennende Worte von der Konkurrenz, beispielsweise aus Kirchhof und vom HSC Hannover. Und auch direkt vorm Anpfiff in Königsborn gab's Lob vom gegnerischen Trainer Kai Harbach. "Er hat gesagt, dass er sieht, dass die Entwicklung bei uns steil nach oben geht, dass wir Punkte holen werden - hoffentlich aber nicht heute", berichtet Bült. Doch genauso kam es dann. Sieg Nummer 1. "Das ist nicht so, dass Wolfsburg glücklich gewonnen hat", erkannte Harbach an.