„Endlich wieder Training“: RB Leipzigs Coach freut sich auf lang vermisste Arbeit mit dem Team

Leipzig. Es ist fast schon ein bisschen Luxus: RB Leipzig kann endlich mal wieder trainieren. „Endlich ist es wieder soweit", frohlockte Coach Julian Nagelsmann denn auch am Freitagmittag mit gehörig Vorfreude in der Stimme. „Endlich wieder Training? Sollten die das nicht täglich machen?" könnte man sich fragen. Die Erklärung ist recht einfach: RB absolvierte zum Jahresende hin fünf Englische Wochen am Stück. Dank Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal standen zehn Partien in 33 Tagen auf dem Plan. An reguläre Einheiten in Mannschaftsstärke war da nicht zu denken. „Ich glaube, das letzte mal haben wir so richtig vor der Champions League trainiert. Das ist lange her. Jetzt fühlt es sich eher wie Gesprächstherapie als Training an", sagte Nagelsmann bereits Ende November. Statt dessen hießen die Schlagworte bei RB Belastungssteuerung und Wettkampfersatztraining.

Neuzugänge könnten profitieren

Sörloth tut sich schwer am Cottaweg. Der 25-Jährige ringt um Anschluss und Integration an und in die Leipziger Spielweise. Bis zum 2. Dezember musste der Stürmer auf seinen ersten Treffer im RB-Trikot warten. Im Champions-League-Gastspiel bei Istanbul Basaksehir machte er das 4:3-Siegtor. Der erhoffte Brustlöser war das allerdings nicht. In der Bundesliga steht auf dem Torkonto des Angreifers nach wie vor eine wenig erbauliche Null. Sein Coach attestiert Sörloth eine in dieser Situation „Verkopftheit“ und hofft, dass die Mini-Weihnachtspause dem Kicker andere, positivere Gedanken bescheren konnte. „Auch wenn so eine Pause natürlich weniger hilfreich ist als Tore und erfolgreiche Spiele“, schränkt Nagelsmann ein. „Nur die werden ihm an Ende helfen die Verkopftheit so ein bisschen loszuwerden.“ Die sei im Übrigen völlig normal. „Er ist einfach neu hier und noch nicht so in die Richtung gelaufen, wie er sich’s vorgestellt hat. Da ist es normal, dass sich irgendwann die Rübe ein bisschen einschaltet.“

Spielvorbereitung via App

Ab kommender Woche kann Nagelsmann dann so richtig loslegen. Denn das erste Mannschaftstraining vor dem Stuttgart-Spiel stieg trotz des offiziellen Wiederbeginns am 29. Dezember erst im Verlauf des Freitags. Der Grund: Insgesamt elf Akteure der Roten Bullen verbrachten die kurze Jahresend-Pause in Corona-Risikogebieten, mussten folglich gemäß den gültigen Regularien nach ihrer Rückkehr am 28. Dezember unmittelbar in Quarantäne und durften bis zum Vorliegen zweier negativer Coronatests nur Einzeltraining absolvieren. „Wenn man dann noch die Verletzten abzieht, blieb nur eine sehr kleine Gruppe“, erklärt Leipzigs Trainer. „Da konnten wir jetzt noch nicht so viele Inhalte reinpacken. Heute geht's endlich los.“ Denn alle Tests waren negativ. Betreuung durch den Coach gab es dennoch für alle, allerdings nur virtuell. „Wir laden das Material zur Spielvorbereitung in eine App hoch. Da werde ich gefilmt, wie ich an der Tafel alles Wichtige zum Spiel erkläre“, so Nagelsmann. „Das können sich die Jungs dann angucken wann sie wollen und wie sie wollen.“ Es gebe natürlich immer bessere Möglichkeiten der Vorbereitung. „Aber wir sind das inzwischen gewöhnt.“