Endlich vereint: 96-Profi Gaël Ondoua empfängt seine Familie in Hannover

Ondoua lebte allein, seine Familie konnte ihn in Hannover nicht unterstützen. Seine Frau Maria und die Tochter Manuela wartete in Russland auf ein gültiges Visum. In dieser Woche ist die neue 96-Familie nach zwei Monaten endlich vereint.

In der zweiten Hälfte gegen Erzgebirge Aue war Gaël Ondoua nicht wiederzuerkennen. „Er hat den Faden verloren, war etwas unkonzentriert“, hat auch Trainer Jan Zimmermann erkannt. Ondoua ging es da ähnlich wie vor einem Jahr Simon Falette.

Hannover 96 in der Rückenkrise: Aus für Trybull und Hinterseer in Düsseldorf

"Er ist jetzt aufgetaut"

In der Trainingswoche vor dem Spiel in Düsseldorf „hat er einen stabilen Eindruck gemacht, seine Familie ist da, ich denke, er ist jetzt aufgetaut“, sagte Zimmermann. Bisher hatte der 96-Trainer ohnehin eher auf Ondoua gebaut als auf Tom Trybull. Ondoua wagt im zentralen Mittelfeld mehr Risiko mit Ball, kann auch mal einen Gegenspieler ausspielen. Trybull ist eher der robuste Zweikämpfer, geht mit hohem Risiko in die Balleroberung und passt statt den Ball zu halten.

Ondoua hat die Nase vorn

Trybull hatte sich nach einer guten ersten Hälfte in Nürnberg einen Startelfplatz erhofft. Aber Ondoua hat die Nase vorn. Am Donnerstag brach Trybull dann das Training früher ab. „Er hat Rückenbeschwerden“, sagte Zimmermann. „Wir müssen sehen, wie sinnvoll das ist.“

Trybull war allerdings im Abschlusstraining am Freitag wieder dabei – der 28-Jährige fuhr dennoch nach Hause, während die Kollegen am Mittag ihre Sachen für die vierstündige Busreise nach Düsseldorf packte. Auch Lukas Hinterseer fehlt wegen der Beschwerden am Rücken. Der Stürmer soll möglichst während der Länderspielpause gesund werden.

Die Familie soll Stabilität geben

Die 96-Familie stärkt nun Ondoua den Rücken. Zunächst der Trainer: „Er war richtig gut gegen Düsseldorf, die erste Halbzeit gegen Aue auch.“ Die Familie zu Hause soll zusätzlich Stabilität geben.