Endlich wieder Aufgalopp: Turf-Gemeinde in Leipzig sehnt den 1. Mai herbei

Leipzig. „Da kommt Niemand“, ruft Mina Dathe aufgeregt. Die Zweijährige ist mit Papa Jörg ins Scheibenholz gekommen, um eines der familiären Pferde zu begutachten: besagten „Niemand“. Der witzige Name sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, erklärt Jörg Dathe, Leipziger Eisenbahner und Pferdenarr. Ein weiteres Fohlen bekam kürzlich sogar die sinnige Bezeichnung „Niemals nüchtern“. Anzeige

Erster Aufgalopp seit drei Jahren

Für den 50-Jährigen ist es keine Frage, ob er am Sonntag beim traditionellen Aufgalopp am Sonntag dabei sein wird. Dann kleidet sich der Familienvater, der sonst eher leger unterwegs ist, auch stilecht ein – mit Anzug und kreativer Kopfbedeckung. Für „Niemand“ kommt mit seinen zwei Jahren das Rennen im Scheibenholz noch etwas zu früh, das Ziel sei zumindest das Rennen in Baden-Baden zum Ende der Saison.

DURCHSCROLLEN: Einige Bilder zur Stallparade Bevor am 1. Mai im Scheibenholz der Aufgalopp stattfindet, trafen sich auf der Leipziger Rennbahn unter anderem Alexander Leip und Marco Angermann zur Stallparade. ©

Marco Angermann, Trainer im Leipziger Rennstall, bescheinigt dem passenderweise am 29. Februar 2020 geborenen Pferd „viel Fleiß“, möglicherweise läuft „Niemand“ beim Aufgalopp 2023 dann zum ersten Mal mit. In diesem Jahr gehört vor allem „Next Dawn“ zu den Favoriten in Leipzig. Beim ersten Rennen in dieser Saison in Hoppegarten bei Berlin wurde der Wallach am vergangenen Wochenende Vierter, „Seeadler“, ebenfalls aus dem Rennstall Scheibenholz, schaffte sogar den Silberrang. „Ein Rennen wollen wir am Sonntag schon gewinnen“, gibt Angermann die Richtung vor.

Für den gebürtigen Magdeburger wird es dann auch der erste Aufgalopp seit drei Jahren. Corona-bedingt fielen die vergangenen beiden Ausgaben des größten Wettbewerbs im Leipziger Rennkalender aus. Insgesamt gab es seit 2020 nur zwei Läufe im Scheibenholz, davon eins mit Mini-Zuschauerzulassung von nur 150 und eins komplett als Geisterwettkampf, der zu allem Überfluss auch noch buchstäblich ins Wasser fiel. Auch der für den 17. Oktober geplante letzte Renntag der vergangenen Saison wurde wegen Terminkollisionen mit Magdeburg und Baden-Baden noch kurzfristig abgesagt.

Schwere Zeit gewesen

Nun dürfen wieder bis zu 20 000 Pferdeverrückte in das Oval am Clara-Zetkin-Park pilgern, was auch Marco Angermann erfreut: „Das wird endlich mal wieder ein Riesen-Ereignis, da kommt ganz Leipzig auf die Rennbahn.“ Zumindest mit den anderen mitteldeutschen Geläufen in Halle, Magdeburg und Dresden wird es dann auch keine Überschneidungen geben. Dies ist vor allem bei der Suche nach leistungsstarken Pferden und Jockeys sonst ein Problem.

Die Corona-Pandemie konnte der Rennstall Scheibenholz dabei vor allem über Rennen in anderen Städten wie Hannover, Hamburg und München überstehen. Die Fahrtkosten seien so natürlich enorm gewesen und geschlaucht habe das viele Reisen auch, so Angermann. Für Pferdebesitzer sei es ebenfalls eine schwere Zeit gewesen, betont Jörg Dathe, der als lebender Beweis dafür herhalten kann, dass Pferdesport keineswegs nur etwas für die oberen Zehntausend ist.