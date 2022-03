Endlich wieder blaue Bahn: Dressel-Putz und Laux gewinnen Auftakt der Stundenlauf-Serie

Leipzig. Bei den Männern setzte sich Philipp Dressel-Putz vom SC Plauen 06 nach 60 Minuten mit 17.487 Metern durch. Bei den Frauen war Tina Laux vom SC DHfK mit 12.825 Metern nicht zu schlagen. Die Bestmarken der Serie waren trotz der guten Leistungen zu keiner Zeit in Gefahr. Die der Frauen hat inzwischen seit fast 34 Jahren Bestand. Katrin Dörre, Olympia-Dritte im Marathon 1988, spulte im Jahr ihres Erfolges in Seoul in einer Stunde 17.709 Meter ab. Bei den Männern steht der Rekord seit 1990. Dirk Nürnberger, wie Dörre vom SC DHfK, lief sagenhafte 19.635 Meter.

Anzeige