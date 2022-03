Endlich wieder ein Erfolgserlebnis: MTV Gifhorn siegt in Heeslingen

Nach zuletzt drei Testspiel-Niederlagen hat der MTV Gifhorn wieder ein Erfolgserlebnis in der Vorbereitung auf die Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga feiern können. Am Sonntag gewann die Mannschaft in Abwesenheit von Trainer Georgios Palanis beim Heeslinger SC (ebenfalls Oberliga) mit 2:1 (0:1). Torschützen für die Schwarz-Gelben waren Athanasios Palanis und Malte Leese.

Auch wenn es nach wie vor Arbeit gebe, könne man mit dem Auftritt in Heeslingen und der generellen mannschaftlichen Entwicklung der letzten Wochen hochzufrieden sein. Für den MTV steht nach einer langen Vorbereitung nun die Rückkehr in den Liga-Alltag bevor. Nur noch ein Testspiel am kommenden Samstag (ab 14 Uhr) gegen den Stadtrivalen SV Gifhorn trennt die Schwarz-Gelben nun noch vom Auftakt der Oberliga-Abstiegsrunde eine Woche später, wenn es gegen den TuS Bersenbrück in der heimischen Flutmulde erstmals in diesem Jahr um Punkte geht.

MTV: Krull – Saikowski (79. Pieper), Palanis, Kemnitz, Martinowski (58. Hashagen) – Kolmer, Petry, Me. Luczkiewicz (84. Stoye) – Iddrisu (80. Benaissa), Ayaz (58. Leese), Ma. Luczkiewicz.

Tore: 1:0 (34.) Saikowski (Eigentor), 1:1 (57.) Palanis, 1:2 (90.) Leese.