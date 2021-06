Endlich wieder Publikum: Die Neue Bult öffnet ihre Türen für Besucher

Es wird hochsommerlich warm, sportlich umfangreich, tierisch sowieso – und dieses Mal auch wieder menschlich. Die Neue Bult darf am Sonntag erstmals in dieser Galoppsaison ihre Türen für Besucher öffnen. Lediglich 500 haben die Behörden für das 70 Hektar große Gelände zugelassen.

Es gibt noch Retstickets

Rund 400 Karten waren bis Freitagmittag verkauft. Resttickets (18,85 Euro) gibt’s ausschließlich im Internet bei www.eventim.de, der direkte Link steht auf www.neuebult.de. Eine Tageskasse ist nicht geöffnet. Im Ticket enthalten sind kostenfreies Parken und ein Programmheft – die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist nicht erforderlich.

Tribüne nach Brand gesperrt

Auf die schattige Tribüne müssen die Besucher verzichten. Sie ist nach dem katastrophalen Brand am 21. Mai weiter gesperrt. Am frühen Morgen war die hölzerne Imbissbude vor der Tribüne aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen beschädigten auch das Hauptgebäude, an das die Tribüne angrenzt. Andere Außengastronomie, der Biergarten und diverse Wettschalter sind geöffnet.

Letztmals waren auf der Neuen Bult am 25. Oktober beim Saisonabschluss Zuschauer zugelassen .– erstmals am 4. Oktober. Die Saison war da schon fast gelaufen. Jetzt besteht die Hoffnung, dass im Laufe des Sommers mehr möglich ist.