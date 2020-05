Endspurt in der Bundesliga: Das sind die letzten acht Gegner von RB Leipzig

DURCHKLICKEN: So sieht der Restspielplan aus So, 24. Mai, 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - RB Leipzig (27. Spieltag) ©

Nach dem Mainz-Gastspiel geht die englische Woche mit Duellen gegen Hertha BSC und den 1. FC Köln weiter. Das relativ leichte Restprogramm der Rasenballer setzt sich mit Spielen gegen den SC Paderborn (6.6.), Hoffenheim (13.6.), Fortuna Düsseldorf (16.6.) sowie Borussia Dortmund (20.6.) fort. Am letzten Spieltag am 27.6 gastiert RBL beim FC Augsburg. Wie sind die Kontrahenten aus der Corona-Pause gekommen? Wie sieht es personell aus? Und wie hat sich RB bisher gegen die kommenden Gegner geschlagen?

Nach der Corona-Pause bewies die Mannschaft von Ex-RB-Coach Achim Beierlorzer beim 2:2 gegen Köln Moral, als sie einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte. Keeper Robin Zentner (Kreuzbandanriss) ist aktuell der einzige nennenswerte Ausfall im Team, das nach dem 0:8-Debakel in der Hinrunde noch eine Rechnung mit RB offen hat. Von sieben Bundesligaspielen hat Leipzig bisher nur einmal gegen die Männer aus der Karnevals-Hochburg verloren.

Die Alte Dame feierte mit dem 3:0 bei der TSG Hoffenheim beim Debüt von Trainer Bruno Labbadia einen überzeugenden Neustart. Nach den Turbulenzen in den vergangenen Monaten (Klinsmann-Entlassung, Kalou-Video) kam das etwas überraschend. Auch die Hertha gehört zu den Lieblingsgegnern von RB, das sechs von sieben Partien im Oberhaus gewann, und in der Hinrunde beim 4:2 drei Punkte aus der Hauptstadt entführte. Randnotiz: RB-Winterabgang Matheus Cunha sorgte am Wochenende mit einem Traumtor für den Endstand.

Köln verspielte gegen Mainz einen 2:0-Vorsprung und verpasste damit einen perfekten Wiederbeginn. Vor der Corona-Pause hatte der „Effzeh“ acht von zehn Spielen gewonnen und die Abstiegssorgen damit zu 80 Prozent hinter sich gelassen. Gegen RB unterlag das Team von Marc Gisdol, das keine nennenswerten Verletzungssorgen plagen, in der Hinrunde 1:4. Auch die Gesamtbilanz (3 Siege/1 Remis/1 Niederlage) spricht für die Sachsen.

Gegen den Tabellenletzten sind drei Punkte fest eingeplant. Im Hinspiel machte es RB, das in vier Versuchen immer gegen die Ostwestfalen siegte, nach 3:0-Führung in Hälfte zwei noch einmal spannend – Endstand 3:2. Der angeschlagene Luca Kilian (Oberschenkelverletzung) dürfte bis zum Anstoß am 6.6. wieder einsatzbereit sein. Gegen Düsseldorf spielt das Ex-Team von RB-Sportdirektor Markus Krösche am vergangenen Wochenende 0:0 - zu wenig für das Schlusslicht.

TSG Hoffenheim (A, Platz 9)

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge vor der Corona-Pause verlor die TSG zum Wiederbeginn 0:3 gegen Hertha BSC. Neuzugang Munas Dabbur meldete sich zwar überraschend wieder fit, dafür plagen die Sinsheimer im Angriff Verletzungssorgen. Im Hinspiel gewann RBL in der Red-Bull-Arena mit 3:1 gegen die TSG, die das „El Plasctico“ in acht Versuchen nur zweimal für sich entschied.

Fortuna Düsseldorf (H, Platz 16)

Nur drei Tage nach dem Gastspiel in Sinsheim empfängt RB am 16. Juni den aktuell Tabellen-16., den die Nagelsmänner in der Hinrunde 3:0 bezwingen konnten. Die Fortuna wartet nach sieben Partien weiter auf den ersten Sieg gegen RBL, lediglich zwei Remis stehen zu Buche. Zum Liga-Neustart holte das Team von Uwe Rösler nur ein enttäuschendes 0:0 gegen Schlusslicht Paderborn. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung für Timo Werner & Co.

Der Tabellenzweite aus dem Pott ist das einzige Spitzenteam im Restprogramm der Rasenballer. Im Hinspiel bewies RB tolle Moral und holte nach 0:2-Rückstand beim 3:3 noch einen Punkt. Dortmund kam glänzend aus der Corona-Pause und ließ Schalke im Revierderby trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle beim 4:0 keine Chance. Der BVB ist eins der wenigen Teams mit einer positiven Bilanz gegen RBL (3/2/2)

