Enduro-Weltklasse zu Gast in Dahlen

Dahlen. Bei der 25. Auflage von „Rund um Dahlen“ dürfen sich die Motorsport-Fans am Wochenende auf die weltbesten Enduro-Piloten freuen. Insgesamt 260 Fahrer sind am Start, wenn auf einem 90 Kilometer langen Rundkurs durch die Dahlener Heide um Punkte in der WM-Wertung sowie in der Deutschen Enduro-Meisterschaft (DEM) gekämpft wird.