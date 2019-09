Nach dem FC Bayern München im DFB-Pokal freut man sich in der Lausitz nun in der Partie Energie Cottbus gegen Borussia Dortmund am Freitag (17 Uhr) auf den Vizemeister aus dem Ruhrgebiet.

Energie Cottbus gegen Borussia Dortmund - das war auch mal ein Bundesliga-Duell und 2003 schockten die Brandenburger den BVB mit einem 1:1 am letzten Spieltag, das den Borussen die sicher geglaubte Champions-League-Direktqualifikation nahm. Die Dortmunder gerieten damals in eine finanzielle Schieflage, die existenzgefährdend wurde. Genau so sieht es jetzt bei Energie Cottbus aus. Dem Ex-Bundesligisten droht das finanzielle ,,Aus". In die Regionalliga Nordost abgestürzt, drücken den FC Energie rund sechs Millionen Euro Verbindlichkeiten. Die Partie gegen Borussia Dortmund soll helfen.

Kritik an der Ansetzung während der Länderspielpause gab es aus der Dortmunder Fanszene, die die Cottbuser Anhängerschaft als angeblich ,,von Rechtsradikalen unterwandert" sieht. Davon abgesehen, werden die Fans in Cottbus eine BVB-Rumpfmannschaft sehen. Coach Lucien Favre (61) musste etliche Stammspieler für die jeweiligen Nationalmannschaften abstellen, darunter u. a. das DFB-Trio Julian Brandt, Nico Schulz und Marco Reus, das sich in Hamburg auf den Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande vorbereitet. „Bei uns in Cottbus geht es in die richtige Richtung. Wir haben viel Potenzial, das wir jetzt zeigen müssen. Wenn wir weiter zielstrebig arbeiten, bin ich mir aber sicher, dass es wieder vorwärts geht", blickt der für beide Teams aktive Bulgare Dimitar Rangelov beim SPORTBUZZER voraus. Die Energetiker kommen mit einem 4:1-Erfolg gegen Optik Rathenow in diese Partie. Borussia Dortmund verlor am vergangenen Samstag in der Bundesliga sensationell mit 1:3 beim Cottbuser Nachbarn 1. FC Union Berlin.