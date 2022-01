Ünal schockt Real Madrid: Benzema, Kroos und Co. kassieren zum Jahresauftakt Pleite gegen Getafe

Real Madrid hat den Pflichtspielauftakt in das Jahr 2022 verpatzt. Der spanische Rekordmeister kassierte am Sonntagnachmittag beim 0:1 (0:1) gegen den FC Getafe im 20. Liga-Spiel die zweite Saisonniederlage. Enes Ünal besiegelte mit seinem Treffer in der Anfangsphase (9.) den Überraschungscoup des Außenseiters. Die "Königlichen" erholten sich von dem frühen Gegentor nicht mehr. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti droht damit, den komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf den ärgsten Verfolger FC Sevilla zumindest in Teilen einzubüßen. Sevilla tritt am Montag beim FC Cadiz an (21.15 Uhr, DAZN) und kann bei einem Spiel weniger auf fünf Zähler heranrücken.

Die Madrilenen drängten in der Folge auf den Ausgleich. Beste Chancen blieben jedoch ungenutzt. So brachten unter anderem Modric per Lattentreffer (18.) und Toni Kroos (20.) den Ball nicht im Getafe-Tor unter. Auf der anderen Seite vergab Sandro kurz vor der Pause sogar die Riesenchance zum 2:0 (45.+2). Auch im zweiten Durchgang rannte Real an, das letzte Quäntchen Glück im Abschluss blieb aber weiterhin aus. Karim Benzema wurde aus aussichtsreicher Position im letzten Moment geblockt (68.), Casemiro scheiterte per Dropkick aus rund 20 Metern am stark reagierenden Getafe-Schlussmann David Soria (77.). So blieb es beim Dreier für Getafe, das durch den Sieg den Abstand auf die Abstiegszone vorerst auf drei Punkte anwachsen ließ.